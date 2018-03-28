Україна збільшила виробництво м'яса
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За січень-лютий 2018 року в Україні було вироблено 387,8 тис. тонн м’яса всіх видів у забійній вазі, що на 0,7 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Асоціація птахівників України, передає УНН.
Промислове виробництво м’яса всіх видів зросло на 3% — до 239,3 тис. тонн, здебільшого за рахунок збільшення виробництва м’яса птиці.
“У загальній структурі виробництва м‘яса промисловими підприємствами становить 61,7%”, — повідомили в асоціації.
Відбулося також збільшення виробництва м’яса сільськогосподарськими підприємствами — на 7,1% — до 171,2 тис. тонн. Водночас, населення скоротило виробництво продукту на 4% — до 148,5 тис. тонн.
В Асоціації також дослідили, що українці найбільше споживають м’ясо птиці 48% та свинину — 42%, на яловичину припадає всього 10%.