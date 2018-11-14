Украина увеличила импорт товаров из РФ более чем на 20%

Как указали в ведомстве, за девять месяцев этого года Украина закупила у России товаров на 5,816 млрд долл. США, что на 21% больше, чем в прошлом году. А экспортировано в РФ товаров на 2,717 млрд долл. США, или на 7,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Данные указаны без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных Крыма и Севастополя.

Напомним, за полгода больше всего прямых инвестиций в Украину поступило из России.