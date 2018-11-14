Україна збільшила імпорт товарів з РФ на понад 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом січня-вересня 2018 року Україна імпортувала у Російської Федерації товарів на 5,8 млрд дол. США, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
Як вказали у відомстві, за дев’ять місяців цього року Україна купила в Росії товарів на 5,816 млрд дол. США, що на 21% більше, ніж торік. А експортовано до РФ товарів на 2,717 млрд дол. США, або на 7,5%, менше порівняно з минулим роком.
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Дані вказані без врахування непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також окупованих Криму та Севастополя.
Нагадаємо, за півроку найбільше прямих інвестицій до України надійшло з Росії.