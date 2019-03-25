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Украина заявила о готовности помочь Венгрии с газом

Киев • УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В случае остановки Россией транзита газа подземные хранилища газа (ПХГ) Украины могут помочь Венгрии пройти следующую зиму. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафотгаз Украины", передает УНН.

Украина заявила о готовности помочь Венгрии с газом

"25 марта 2019 года, г. Киев - Укртрансгаз предлагает европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать необходимые дополнительные запасы газа в хранилищах, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Венгрии и избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020", - говорится в сообщении.

Так, ежегодно Венгрия потребляет более 10 млрд куб. м природного газа.

"Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС (ГИС Берегово), около 20% - внутреннее добычи, а остальные - импортируется из Австрии. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м", - уточнили в "Нафтогазе".

В НАК отметили, что около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб в Баумгартене также транспортируется через украинскую ГТС - ГИС Ужгород.

"Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 01.01.2020", - отметили в НАК.

Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб. м.

"Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м/сут). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии", - отметили в "Нафтогазе".

В компании добавили, что такие же услуги и мощности украинская сторона готова предложении поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщал УНН, заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 28%.

Добавим, 1 января 2020 года завершается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Напомним, Стокгольмский арбитраж постановил российскому ПАО "Газпром" возместить "Нафтогазу" 4,6 млрд долл. за нарушение условий этого контракта и контракта на поставку газа.

Отметим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

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