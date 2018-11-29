"Нафтогаз" опублікував рішення Стокгольмського арбітражу

“Зважаючи на значний суспільний інтерес та чисельні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі, НАК „Нафтогаз України“ вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу”, — сказано у повідомленні.

Деякі частини рішень залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між “Нафтогазом” і “Газпромом” від 2009 року.

Оприлюднений оригінал рішення Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольм у справі № V2014/078/080 за контрактом на постачання газу. Він налічує 272 сторінці.

А також — рішення Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольм у справі №V2014/129 за контрактом на транзит газу, в якому 1033 сторінки.



Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 6 вересня 2018 року об’єднав в одну справу позови “Газпрому” до “Нафтогазу” і “Нафтогазу України”.

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".