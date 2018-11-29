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"Нафтогаз" опубликовал решение Стокгольмского арбитража

"Нафтогаз" опубликовал решение Стокгольмского арбитража

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал оригинал окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК "Нафтогаз Украины“ впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа”, — говорится в сообщении.

Некоторые части решений остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между “Нафтогазом” и “Газпромом” от 2009 года.

Обнародован оригинал решения Арбитражного института Торговой палаты г.Стокгольм по делу №V2014/078/080 по контракту на поставку газа. Он насчитывает 272 страницы.

А также — решение Арбитражного института Торговой палаты г.Стокгольм по делу №V2014/129 по контракту на транзит газа.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 6 сентября 2018 года объединил в одно дело иски “Газпрома” к “Нафтогазу” и “Нафтогаза Украины”.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

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