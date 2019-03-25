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Україна заявила про готовність допомогти Угорщині з газом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У разі зупинки Росією транзиту газу підземні сховища газу (ПСГ) України можуть допомогти Угорщині пройти наступну зиму. Про це повідомили у прес-службу НАК "Нафотгаз України", передає УНН.

Україна заявила про готовність допомогти Угорщині з газом

"25 березня 2019 року, м. Київ – Укртрансгаз пропонує європейським постачальникам газу скористатись вільними потужностями українських ПСГ і створити необхідні додаткові запаси газу у газосховищах, щоб гарантувати безперебійне газопостачання споживачам Угорщини та уникнути потенційних загроз енергобезпеці країн ЄС під час проходження наступного осінньо-зимового періоду 2019‑2020", - йдеться в повідомленні.

Так, щороку Угорщина споживає більш ніж 10 млрд куб. м природного газу.

"Наразі така потреба більш ніж на дві третини забезпечується російським газом, що поступає до Угорщини через українську ГТС (ГВС Берегово), близько 20% – внутрішнє видобування, а решта – імпортується з Австрії. Для покриття пікового споживання угорських споживачів використовуються потужності підземних газосховищ Угорщини загальною ємністю до 6 млрд куб. м", - уточнили у "Нафтогазі".

У НАК зауважили, що близько 60% російського газу, який надходить до австрійського газового хабу в Баумгартені також транспортується через українську ГТС – ГВС Ужгород.

"Виходячи з вищезазначеного, українські підземні газосховища можуть допомогти Угорщині забезпечити безперебійне газопостачання наступної зими для її внутрішніх споживачів, навіть якщо Росія припинить транзит газу територією України до країн ЄС після 01.01.2020", - зазначили у НАК.

Наразі Україна може запропонувати європейським замовникам близько 12 млрд куб. м обсягу зберігання, а максимальна добова потужність відбору з ПСГ може сягнути до 260 млн куб. м.

"Технічні можливості експорту газу до Угорщини дорівнюють 68 млн куб. м на добу, що в чотири рази перевищує продуктивність газотранспортного коридору з Австрії до Угорщини (лише 15 млн куб. м/добу). Використання таких значних потужностей української ГТС дозволить значно знизити ризики настання надзвичайної ситуації у газотранспортній системі Угорщини", - зазначили у "Нафтогазі".

У компанії додали, що такі самі послуги та потужності українська сторона готова запропонуванні постачальникам з інших країн центральної та східної Європи.

Як повідомляв УНН, заповненість ПСГ України газом скоротилася до 28%.

Додамо, 1 січня 2020 року завершується 10–річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом".

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж постановив російському ВАТ "Газпром" відшкодувати "Нафтогазу" 4,6 млрд дол. за порушення умов цього контракту та контракту на постачання газу.

Зазначимо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

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