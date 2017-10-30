Украина завтра обнародует новый проект резолюции по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина во вторник, 31 октября обнародует проект резолюции о состоянии прав человека в оккупированном Крыму. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Завтра будет обнародован новый, очень жесткий проект резолюции о состоянии с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия России в отношении недопуска международных и гуманитарных организаций в оккупированный Крыму и призвать РФ выполнять условия Международного Суда ООН в Праге", - сообщил П.Климкин.
По его словам, с продвижением этой резолюции могут возникнуть сложности. Он отметил, что ряд стран в Нью-Йорке поддержали инициативу, но выразили мнение, что вопрос нарушения прав человека должен обсуждаться на Женевской площадке.
"Поэтому наша резолюция должна иметь совершенно новые положения", - отметил он.
Такими требованиями, по словам министра, является требование к России выполнить предыдущие решения Верховного суда ООН и предоставить доступ к территории оккупированного Крыма для международных организаций.
Также по его словам, Россия всячески пытается манипулировать этим вопросом.
"Поэтому мы видим необходимость в очень простых, но четких формулировках резолюции, без либо-какой дипломатии", - подчеркнул П.Климкин.
Как сообщал УНН, Украина призвала ООН поддержать резолюцию о правах человека в Крыму.