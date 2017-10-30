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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153969 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115431 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115927 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103503 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украина завтра обнародует новый проект резолюции по правам человека в Крыму

Украина завтра обнародует новый проект резолюции по правам человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина во вторник, 31 октября обнародует проект резолюции о состоянии прав человека в оккупированном Крыму. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Завтра будет обнародован новый, очень жесткий проект резолюции о состоянии с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия России в отношении недопуска международных и гуманитарных организаций в оккупированный Крыму и призвать РФ выполнять условия Международного Суда ООН в Праге", - сообщил П.Климкин.

По его словам, с продвижением этой резолюции могут возникнуть сложности. Он отметил, что ряд стран в Нью-Йорке поддержали инициативу, но выразили мнение, что вопрос нарушения прав человека должен обсуждаться на Женевской площадке.

"Поэтому наша резолюция должна иметь совершенно новые положения", - отметил он.

Такими требованиями, по словам министра, является требование к России выполнить предыдущие решения Верховного суда ООН и предоставить доступ к территории оккупированного Крыма для международных организаций.

Также по его словам, Россия всячески пытается манипулировать этим вопросом.

"Поэтому мы видим необходимость в очень простых, но четких формулировках резолюции, без либо-какой дипломатии", - подчеркнул П.Климкин.

Как сообщал УНН, Украина призвала ООН поддержать резолюцию о правах человека в Крыму.

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