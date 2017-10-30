Україна завтра оприлюднить новий проект резолюції щодо прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна у вівторок 31 жовтня оприлюднить проект резолюції щодо стану з правами людини в окупованому Криму. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Завтра буде оприлюднений новий, дуже жорсткий проект резолюції щодо стану з правами людини на території окупованого Криму. Ця резолюція має засудити дії Росії щодо не допуску міжнародних і гуманітарних організацій до окупованого Криму та закликати РФ виконувати умови Міжнародного Суду ООН у Празі”, – повідомив П.Клімкін.
За його словами, з просуванням цієї резолюції можуть виникнути складнощі. Він зазначив, що низка країн в Нью-Йорку підтримали ініціативу, але висловило думку, що питання порушень прав людини має обговорюватись на Женевському майданчику.
"Тому наша резолюція має абсолютно нові положення", - зазначив він.
Такими вимогами, за словами міністра, є вимога до Росії виконати попередні рішення верховного суду ООН і надати доступ до території окупованого Криму для міжнародних організацій.
Також за його словами, Росія всіляко намагається маніпулювати цим питанням.
"Тому ми бачимо необхідність в дуже простих, але чітких формулюваннях резолюції, без будь-якої дипломатії", - підкреслив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, Україна закликала ООН підтримати резолюцію про права людини в Криму.