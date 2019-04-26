Украина завоевала третью лицензию по стрельбе на Олимпийские игры в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине состоялся финал в скорострельной стрельбе из пистолета (МП-8), в котором кроме наград разыгрывалось также три лицензионных пропуска на Игры в Токио, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Опытный 44-летний львовянин Александр Петрив занял шестое место. Однако трое из пяти спортсменов, которые его опередили, не принимали участия в лицензионной борьбе. Китай, представленный в финале двумя стрелками, ранее завоевал полную квоту в этом упражнении, француз квалифицировался еще на прошлогоднем чемпионате мира. Поэтому в рейтинге претендентов на олимпийские лицензии украинец расположился после соперников из Германии и США, забрав последний из трех доступных билетов в Токио-2020.
Отметим, что это третья олимпийская лицензия для Украины в пулевой стрельбе после полученных на прошлогоднем мировом форуме в Чханвоне лицензий Елены Костевич в МП-5 и Павла Коростылева в ПП-3.
Примечательно, что в 2008 году Петров завоевал звание олимпийского чемпиона.