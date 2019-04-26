Україна завоювала третю ліцензію зі стрільби на Олімпійські ігри в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні відбувся фінал у швидкострільній стрільбі з пістолета (МП-8), в якому окрім нагород розігрувалося також три ліцензійні перепустки на Ігри у Токіо, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Досвідчений 44-річний львів'янин Олександр Петрів посів шосте місце. Проте троє з п’яти спортсменів, які його випередили, не брали участі у ліцензійній боротьбі. Китай, представлений у фіналі двома стрілками, раніше виборов повну квоту у цій вправі, француз кваліфікувався ще на минулорічному чемпіонаті світу. Тож в рейтингу претендентів на олімпійські ліцензії українець розташувався після суперників з Німеччини і США, забравши останній з трьох доступних квитків у Токіо-2020.
Відзначимо, що це третя олімпійська ліцензія для України у кульовій стрільбі після здобутих на минулорічному світовому форумі у Чханвоні ліцензій Олени Костевич у МП-5 і Павла Коростильова в ПП-3.
Примітно, що в 2008 році Петрів виборов звання олімпійського чемпіона.