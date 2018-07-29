Украина завоевала первую медаль домашнего юношеского ЧМ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В предпоследний день соревнований киевского чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров прошли прыжки среди юношей на вышке в синхронных прыжках и в индивидуальных прыжках среди девушек на трамплине 3 метра группы “В”. Об этом сообщает Федерация прыжков в воду, передает УНН.
В невероятном синхроне, на вышке среди юношей победу одержали представители Китая (328,44 балла), “серебро” получила пара из Великобритании (сумма баллов 304.65) и третье место с отрывом в 0,57 сотых балла, заняла пара из Украины — Евгений Науменко и Олег Сербин с результатом 304,08, пополнив копилку сборной Украины первой наградой.
Среди девушек на трамплине 3 метра группы “В” золотую награду получила представительница Китая -с результатом 436,80, на втором месте спортсменка из США — Хейли Хернандез (380,80) и “бронза” у представительницы Швеции Эмилии Нилссон гарей (сумма баллов 373,80).
Отметим, что дебютантка соревнований Анна Арнаутова из Украины заняла 12 место, набрав за свое выступление 281,65 балла.