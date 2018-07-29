Україна завоювала першу медаль домашнього юнацького ЧС зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У передостанній день змагань київського чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, пройшли стрибки серед юнаків на вишці у синхронних стрибках та в індивідуальних стрибках серед дівчат на трампліні 3 метри групи “В”. Про це інформує Федерація стрибків у воду, передає УНН.
У неймовірному синхроні, на вишці серед юнаків перемогу здобули представники Китаю (328,44 бали), “срібло” отримала пара з Великої Британії (сума балів 304.65) та третє місце з відривом у 0,57 сотих балу, посіла пара з України — Євген Науменко і Олег Сербін з результатом 304,08, поповнивши скарбничку збірної України першою нагородою.
Серед дівчат на трампліні 3 метри групи “В” золоту нагороду отримала представниця Китаю —з результатом 436,80, на другому місці спортсменка зі Сполучених Штатів Америки — Хейлі Хернандез (380,80) та “бронза” у представниці Швеції Емілії Нілссон Гарів (сума балів 373,80).
Зазначимо, що дебютантка змагань Ганна Арнаутова з України посіла 12 сходинку, набравши за свій виступ 281,65 бали.