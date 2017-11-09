Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с Правительством Японии и японскими компаниями - Гройсман

"Мы благодарим и ценим принципиальную позицию официального Токио по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, - сказал Владимир Гройсман. - И настроены на усиление экономического сотрудничества, в частности в реализации масштабных проектов с японскими компаниями".

Премьер-министр сообщил собеседника о ключевых принципах политики реформ Правительства Украины, направленной на ускорение экономического роста и повышения социальных стандартов.

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В ответ Государственный министр Кадзуюки Накане подчеркнул, что Япония отмечает прогресс в Украине и готова продолжить поддержку социально-экономических изменений в нашем государстве. Поэтому двустороннее сотрудничество между странами, в том числе на высшем уровне, будет развиваться, отметил глава МИД Японии.

"Я также хочу сообщить, что Правительство Японии завершил процедуру упрощения визового режима для граждан Украины. Упрощенные условия получения виз для граждан Украины вступают в силу с 1 января следующего года, - сказал Государственный министр. - Кроме того, мы говорим об открытии Офиса правительственного агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) в Украине в ближайшее время ".

Во время переговоров, стороны подтвердили общие позиции по ряду международных вопросов. В частности, Государственный министр сообщил о продолжении политики санкций против страны - агрессора.

Напомним, Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания для граждан Украины с 1 января 2018 года.