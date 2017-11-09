Україна зацікавлена в продовженні співробітництва з Урядом Японії та японськими компаніями - Гройсман

ukru
14:09 • 42361 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 60262 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 95441 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 77029 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 82630 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 120955 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 115890 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120646 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 182854 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111634 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 194601 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 116506 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 143905 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 103906 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 56017 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 46794 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 95441 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 143903 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 182853 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 194600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 28270 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 56017 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 132098 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 122195 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 153053 перегляди
Актуальне
Україна зацікавлена в продовженні співробітництва з Урядом Японії та японськими компаніями - Гройсман

Україна зацікавлена в продовженні співробітництва з Урядом Японії та японськими компаніями - Гройсман

Київ • УНН

 • 9382 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна високо цінує рівень співробітництва з Японією і готова посилити співпрацю з Урядом країни та японськими компаніями в реалізації масштабних проектів, передусім інфраструктурного напрямку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Державним міністром закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Ми дякуємо і цінуємо принципову позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, - сказав Володимир Гройсман. – І налаштовані на посилення економічної співпраці, зокрема в реалізації масштабних проектів з японськими компаніями".

Прем’єр-міністр повідомив співрозмовника про ключові засади політики реформ Уряду України, направленої на прискорення економічного зростання та підвищення соціальних стандартів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко: Японія важливий стратегічний партнер для України

У відповідь Державний міністр Кадзуюкі Накане підкреслив, що Японія відзначає прогрес в Україні і готова продовжити підтримку соціально-економічних змін в нашій державі. Тож двостороння співпраця між країнами, в тому числі на найвищому рівні, буде розвиватися, зазначив керівник МЗС Японії.

"Я також хочу повідомити, що Уряд Японії завершив процедуру спрощення візового режиму для громадян України. Спрощені умови отримання віз для громадян України набудуть чинності з 1 січня наступного року, - сказав Державний міністр. - Окрім того ми говоримо про відкриття Офісу урядового агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) в Україні найближчим часом".

Під час перемовин, сторони підтвердили спільні позиції по низці міжнародних питань. Зокрема, Державний міністр повідомив про продовження політики санкцій проти країни – агресора.

Нагадаємо, Японія спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування для громадян України з 1 січня 2018 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43