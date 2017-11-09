Україна зацікавлена в продовженні співробітництва з Урядом Японії та японськими компаніями - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна високо цінує рівень співробітництва з Японією і готова посилити співпрацю з Урядом країни та японськими компаніями в реалізації масштабних проектів, передусім інфраструктурного напрямку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Державним міністром закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Ми дякуємо і цінуємо принципову позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, - сказав Володимир Гройсман. – І налаштовані на посилення економічної співпраці, зокрема в реалізації масштабних проектів з японськими компаніями".
Прем’єр-міністр повідомив співрозмовника про ключові засади політики реформ Уряду України, направленої на прискорення економічного зростання та підвищення соціальних стандартів.
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У відповідь Державний міністр Кадзуюкі Накане підкреслив, що Японія відзначає прогрес в Україні і готова продовжити підтримку соціально-економічних змін в нашій державі. Тож двостороння співпраця між країнами, в тому числі на найвищому рівні, буде розвиватися, зазначив керівник МЗС Японії.
"Я також хочу повідомити, що Уряд Японії завершив процедуру спрощення візового режиму для громадян України. Спрощені умови отримання віз для громадян України набудуть чинності з 1 січня наступного року, - сказав Державний міністр. - Окрім того ми говоримо про відкриття Офісу урядового агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) в Україні найближчим часом".
Під час перемовин, сторони підтвердили спільні позиції по низці міжнародних питань. Зокрема, Державний міністр повідомив про продовження політики санкцій проти країни – агресора.
Нагадаємо, Японія спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування для громадян України з 1 січня 2018 року.