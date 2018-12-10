Украина заработала 456 млн грн на малой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Благодаря продаже имущества на аукционах в рамках малой приватизации государство уже получила 456 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные Минэкономразвития.
“Малая приватизация в Украине уже принесла 456 млн гривен на 401 успешном электронном аукционе в системе Prozorro.Продажи”, — заявил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов во время конференции “Реформа Госпродажей: малая приватизация, аренда и институциализация”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малая приватизация принесла Украине уже 277 млн грн
В то же время первый заместитель министра экономического развития и торговли отметил, что в ближайшие несколько месяцев около 90% лотов, которые заведены в систему Prozorro.Продажи, будут проданы.
Подводя итоги, и.о. директора ГП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ” Алексей Соболев отметил, что сегодня система Prozorro.Продажи получила популярность среди небольших городов и поселков. Среди крупных городов лидерами продаж являются Львов и Житомир.
Для сравнения, Львов провел 53 успешных аукциона, из которых удалось выручить 100 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник управления имуществом Львовского городского совета Инна Свистун.
В то же время город Белая Церковь в Киевской области реализовала два разных объекта, которые город продал через систему Prozorro.Продажи. По словам мэра Белой Церкви Геннадия Дикого, первый объект был продан на 30% дороже оценочной стоимости, а вот второй — на 50% дешевле первоначальной оценки.
Отметим, что 17 августа стартовали аукционы по продаже объектов малой приватизации через систему Prozorro.Продажи.