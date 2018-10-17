Мала приватизація принесла Україні вже 277 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Завдяки продажу майна на аукціонах у межах малої приватизації, яка триває вже два місяці, держава отримала вже понад 277 млн грн, передає УНН з посиланням на дані Мінекономрозвитку.
"Уже більше 277 млн грн заробила держава за перші 2 місяці, що триває мала приватизація. Водночас, щасливі переможці стали володарями 203 об'єктів, які зовсім скоро перетворяться на нові прибуткові та ефективні підприємства", - повідомили у відомстві.
Водночас вказано, що це лише початок, і в реєстрі вже 1151 об’єкт малої приватизації. З них – 885 вже оголошених аукціонів, початкова вартість яких становить більше мільярда гривень.
Нагадаємо, 17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.