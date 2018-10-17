Малая приватизация принесла Украине уже 277 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Благодаря продажи имущества на аукционах в рамках малой приватизации, которая длится уже два месяца, государство получило уже более 277 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные Минэкономразвития.
"Уже более 277 млн грн заработало государство за первые 2 месяца, продолжается малая приватизация. В то же время, счастливые победители стали обладателями 203 объектов, которые совсем скоро превратятся в новые прибыльные и эффективные предприятия", - сообщили в ведомстве.
В то же время указано, что это только начало, и в реестре уже 1151 объект малой приватизации. Из них - 885 уже объявленных аукционов, начальная стоимость которых составляет более миллиарда гривен.
Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставлен местной общиной. Комплекс нежилых зданий был продан на аукционе за 209 643 грн.