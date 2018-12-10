Україна заробила 456 млн грн на малій приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Завдяки продажу майна на аукціонах у межах малої приватизації держава вже отримала 456 млн грн, передає УНН з посиланням на дані Мінекономрозвитку.
“Мала приватизація в Україні вже принесла 456 млн гривень на 401 успішному електронному аукціоні в системі Prozorro.Продажі”, — заявив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час конференції “Реформа Держпродажів: мала приватизація, оренда та інституціалізація”.
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Водночас Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі наголосив на тому, що в найближчі кілька місяців близько 90% лотів, які заведені в систему Prozorro.Продажі, будуть продані.
Підбиваючи підсумки, в.о. директора ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” Олексій Соболев наголосив, що сьогодні система Prozorro.Продажі здобула популярність серед невеликих міст і селищ. Серед великих міст лідерами продажів є Львів та Житомир.
Для порівняння, Львів провів 53 успішних аукціони, з яких вдалося виручити 100 мільйонів гривень. Про це повідомила начальниця управління майном Львівської міської ради Інна Свистун.
У той же час місто Біла Церква у Київській області реалізувала два різні об’єкти, які місто продало через систему Prozorro.Продажі. За словами мера Білої Церкви Геннадія Дикого, перший об’єкт був проданий на 30% дорожче від оцінюваної вартості, а от другий - на 50% дешевше від початкової оцінки.
Зазначимо, що 17 серпня стартували аукціони з продажу об'єктів малої приватизації через систему Prozorro.Продажі.