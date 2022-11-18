Украина привлечет 4,5 млрд долларов гранта от МБРР и Международной ассоциации развития

Цитата

“Сегодня принимаем два решения, которые помогут получить дополнительно 4,5 млрд долларов гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития”, – сказал он.

Детали

По его словам, эти средства — часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине.

Они пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам. А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутриперемещенным лицам.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 23 миллиардов долларов международной помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.