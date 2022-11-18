Україна залучить 4,5 млрд доларів гранту від МБРР та Міжнародної асоціацїі розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів на засіданні свхалив два рішення, які допоможуть отримати додатково 4,5 млрд доларів гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Про це повідомив голова Уряду Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Сьогодні ухвалюємо два рішення, які допоможуть отримати додатково 4,5 млрд доларів гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку”, – сказав він.
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За його словами, ці кошти — частина великого проекту із забезпечення стійкого державного управління в Україні.
Вони підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям і лікарям. А також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 23 мільярдів доларів міжнародної допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.