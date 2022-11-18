Україна залучить 4,5 млрд доларів гранту від МБРР та Міжнародної асоціацїі розвитку

Цитата

“Сьогодні ухвалюємо два рішення, які допоможуть отримати додатково 4,5 млрд доларів гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку”, – сказав він.

Деталі

За його словами, ці кошти — частина великого проекту із забезпечення стійкого державного управління в Україні.

Вони підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям і лікарям. А також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 23 мільярдів доларів міжнародної допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.