Украина призвала Россию предоставить самолет для перевозки Сенцова в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала свою коллегу с РФ Татьяну Москалькову обсудить любые условия обмена Олега Сенцова, а также как можно быстрее предоставить самолет на перевозку политзаключенного в больницу, где ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook на фоне сообщений об ухудшении состояния украинского режиссера, заключенного Кремлем, передает УНН.
"Я обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Олега Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь", - отметила уполномоченная по правам человека.
Она напомнила, что достигнутые договоренности между президентами Украины и России о ее посещения украинских политзаключенных не выполнены Российской Федерацией, поэтому не возможно опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ о "относительно стабильного" состояния Сенцова.
Денисова отметила также, что обращение матери Сенцова о помиловании сына к Президенту РФ Владимиру Путину до сих пор осталось без ответа, а инициатива Украины о разблокировании процесса обмена снова тормозится российской стороной.
"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно быстрее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Призываю всех неравнодушных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - отметила омбудсмен.
Как сообщал УНН, сегодня сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близко".