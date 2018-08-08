Україна закликала Росію надати літак для перевезення Сенцова до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини Людмила Денісова закликала свою колегу з РФ Тетяну Москалькову обговорити будь-які умови обміну Олега Сенцова, а також якнайшвидше надати літак на перевезення політв’язня до лікарні, де йому зможуть надати необхідну медичну допомогу. Про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook на тлі повідомлень про погіршення стану українського режисера, ув’язненого Кремлем, передає УНН.
"Я звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президенті РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, лише б врятувати Олега Сенцова. Йому терміново необхідна належна медична допомога", - зазначила уповноважена з прав людини.
Вона нагадала, що досягнуті домовленості між Президентами України і Росії про її відвідування українських політв’язнів не виконані Російською Федерацією, тому не можливо спростувати або підтвердити інформацію, надану РФ про "відносно стабільний" стан Сенцова.
Денісова зауважила також, що звернення матері Сенцова щодо помилування сина до Президента РФ Володимира Путіна досі залишилось без відповіді, а ініціатива України про розблокування процесу обміну знову гальмується російською стороною.
"Я готова вилетіти негайно. Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу. Закликаю всіх небайдужих включитися і не допустити смерті Олега Сенцова", - наголосила омбудсмен.
Як повідомляв УНН, сьогодні сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".