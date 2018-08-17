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Украина призвала ужесточить санкции против РФ из-за систем РЭБ на Донбассе

Киев • УНН

 • 10844 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало усилить санкции против Российской Федерации, заявив, что на Донбассе зафиксировано появление новейших российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД Украины.

Украина призвала ужесточить санкции против РФ из-за систем РЭБ на Донбассе

"Зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении ВС РФ, являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках, добавили в МИД.

"Санкции против государства-агрессора должны быть усилены", - призвали в дипломатическом ведомстве.

Как сообщал УНН, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.

Новые санкции США затронут "друзей Путина", российские банки и суверенный долг.

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