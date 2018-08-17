Украина призвала ужесточить санкции против РФ из-за систем РЭБ на Донбассе

"Зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении ВС РФ, являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках, добавили в МИД.

"Санкции против государства-агрессора должны быть усилены", - призвали в дипломатическом ведомстве.

Как сообщал УНН, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.

Новые санкции США затронут "друзей Путина", российские банки и суверенный долг.