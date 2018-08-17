Україна закликала посилити санкції проти РФ через системи РЕБ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало посилити санкції проти Російської Федерації, заявивши, що на Донбасі зафіксовано появу новітніх російських систем радіоелектронної боротьби. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС України.
"Зафіксовані СММ ОБСЄ чотири новітні та складні російські системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що РФ вчергове вдається до ескалації", - сказано в заяві українського зовнішньополітичного відомства.
Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках, додали у МЗС.
"Санкції проти держави-агресора мають бути посилені", - закликали у дипломатичному відомстві.
Як повідомляв УНН, держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.
Нові санкції США торкнуться "друзів Путіна", російських банків та суверенного боргу.