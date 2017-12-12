Украина призвала членов ВТО отменить торговые ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина призвала членов ВТО воздерживаться от применения новых торговых ограничений, а также устранить имеющиеся. Об этом в своем выступлении на XI Конференции министров ВТО заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Мы верим, что дальнейшая либерализация торговли и совершенствование правил и дисциплин обеспечат постепенное выравнивание обязательств между членами, которые основали ВТО, и членами, которые присоединились к организации. Не менее важным вызовом для членов является обеспечение надлежащей имплементации обязательств и соблюдения положений действующих соглашений. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем определенную тенденцию к внедрению отдельными членами многочисленных мер, ограничивающих торговлю. Мы хотели бы призвать членов воздерживаться от применения новых торговых ограничений, а также устранить имеющиеся ограничения, которые не могут быть оправданы нормами ВТО", - подчеркнул Кубив.
По его словам, в связи с этим особое значение приобретает роль системы разрешения споров ВТО, что на протяжении многих лет служит эффективным средством урегулирования торговых споров.
"Украина призывает приложить все усилия для обеспечения надлежащей работы системы разрешения споров", - сказал глава Минэкономразвития.
Кубив обратил внимание на то, что Украина продолжает внедрять масштабные комплексные реформы во всех сферах общественной жизни, а правила ВТО стали дополнительным в этом стимулом.
"Присоединившись в 2016 году к Соглашению ВТО о государственных закупках, Украина ввела современную систему прозрачных электронных госзакупок Prozorro и инициировала начало пилотного проекта по созданию международного портала в рамках инициативы Prozorro GoGlobal. Ратифицировав в 2015 году Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, Правительство Украины принимает меры, направленные на дерегуляцию внешнеторговой деятельности, создания эффективного "единого окна", улучшение бизнес-климата", - подчеркнул Кубив.
Напомним, КМУ принял решение об обязательном использовании принципа "единого окна" в украинских таможнях с 1 февраля 2018 года.