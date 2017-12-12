Україна закликала членів СОТ скасувати торговельні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна закликала членів СОТ утримуватися від застосування нових торговельних обмежень, а також усунути наявні. Про це у своєму виступі на XІ Конференції міністрів СОТ заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“Ми віримо, що подальша лібералізація торгівлі та вдосконалення правил і дисциплін забезпечать поступове вирівнювання зобов’язань між членами, які заснували СОТ, та членами, які приєднались до організації. Не менш важливим викликом для членів є забезпечення належної імплементації зобов’язань і дотримання положень чинних угод. На жаль, останнім часом ми спостерігаємо певну тенденцію до запровадження окремими членами численних заходів, що обмежують торгівлю. Ми хотіли б закликати членів утримуватися від застосування нових торговельних обмежень, а також усунути наявні обмеження, які не можуть бути виправдані нормами СОТ”, — наголосив Кубів.
За його словами, у зв’язку з цим особливого значення набуває роль системи вирішення спорів СОТ, яка протягом багатьох років слугує ефективним засобом врегулювання торговельних суперечок.
“Україна закликає докласти усіх зусиль для забезпечення належної роботи системи вирішення спорів”, — сказав глава Мінекономрозвитку.
Кубів звернув увагу на те, що Україна продовжує впроваджувати масштабні комплексні реформи у всіх сферах суспільного життя, а правила СОТ стали додатковим цьому стимулом.
“Приєднавшись у 2016 році до Угоди СОТ про державні закупівлі, Україна запровадила сучасну систему прозорих електронних держзакупівель Prozorro та ініціювала започаткування пілотного проекту із створення міжнародного порталу у рамках ініціативи Prozorro GoGlobal. Ратифікувавши в 2015 році Угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі, Уряд України вживає заходів, спрямованих на дерегуляцію зовнішньоторговельної діяльності, створення ефективного „єдиного вікна“, покращення бізнес-клімату”, — підкреслив Кубів.
Нагадаємо, КМУ схвалив рішення про обов’язкове використання принципу “єдиного вікна” в українських митницях з 1 лютого 2018 року.