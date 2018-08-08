Украина призвала Великобританию расследовать провокации российского пропагандиста Филипса

"Мы осуждаем брутальный, аморальный нападение российского пропагандиста Грэма Филипса на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этой атаки, а также террористической деятельности (Грэма Филипса - ред.) На востоке Украины на основе материалов, которые мы направили Министерству иностранных дел Великобритании ", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа.

Как сообщал УНН, посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили ранее сообщила, что накануне российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию.