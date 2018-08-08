Украина призвала Великобританию расследовать провокации российского пропагандиста Филипса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Посольство Украины в Великобритании осудило нападение российского пропагандиста, бывшего журналиста российского телеканала Russia Today Грэма Филипса на посольство Грузии и выразил надежду, что полиция Соединенного Королевства проведет расследование его деятельности, передает УНН со ссылкой на заявление посольства.
"Мы осуждаем брутальный, аморальный нападение российского пропагандиста Грэма Филипса на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этой атаки, а также террористической деятельности (Грэма Филипса - ред.) На востоке Украины на основе материалов, которые мы направили Министерству иностранных дел Великобритании ", - говорится в сообщении.
Соответствующее заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа.
Как сообщал УНН, посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили ранее сообщила, что накануне российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил там провокацию.