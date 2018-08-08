Україна закликала Британію розслідувати провокації російського пропагандиста Філіпса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Посольство України у Великій Британії засудило напад російського пропагандиста, колишнього журналіста російського телеканалу Russia Today Грема Філіпса на посольство Грузії та висловило сподівання, що поліція Сполученого Королівства проведе розслідування його діяльності, передає УНН з посиланням на заяву посольства.
“Ми засуджуємо брутальний, аморальний напад російського пропагандиста Грема Філіпса на посольство Грузії. Ми сподіваємося, що поліція Великої Британії проведе розслідування цієї атаки, а також терористичної діяльності (Грема Філіпса — ред.) на сході України на основі матеріалів, які ми надіслали Міністерству закордонних справ Великої Британії”, — йдеться в повідомленні.
Відповідну заяву українське посольство опублікувало у зв’язку з інцидентом, який стався напередодні, 7 серпня.
Як повідомляв УНН, посол Грузії в Великій Британії Тамара Беручашвілі раніше повідомила, що напередодні російський пропагандист Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні та влаштував там провокацію.