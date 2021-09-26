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Украина задействовала на передовой все контрснайперские группы - главнокомандующий ВСУ

Украина задействовала на передовой все контрснайперские группы - главнокомандующий ВСУ

Киев  •  УНН

 • 28022 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Все контрснайперськи группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на передовой. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.

Цитата:

"Я докладываю голосом и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - сказал Залужный, отвечая на вопрос о том, когда "на полную заработают" антиснайперские группы, оснащенные разведкой БПЛА, антибатарейными радарами и тепловизорами на земле.

Детали

Главнокомандующий ВСУ сообщил также, что их деятельность не запрещена, добавив, что "все находятся там".

"Что касается радарных комплексов контрснайперских, то такой вопрос рассматриваем. Но опять же буквально на прошлой неделе мы этот вопрос изучали. И те комплексе, по крайней мере, которые мы рассматривали, скажем так, западного производства, опять же они нас не совсем удовлетворяют. То есть сегодня говорить о массированном применении радарных комплексов и оптических контрснайперской борьбы, то речи таковой мы не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью", - добавил Залужный.

Добавим

Залужный также заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России пока есть и будет сохраняться в дальнейшем.

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