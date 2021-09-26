Україна задіяла на передовій всі контрснайперські групи - головнокомандувач ЗСУ

Цитата:

“Я доповідаю голосом і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі”, — сказав Залужний, відповідаючи на запитання про те, коли “наповну запрацюють” антиснайперські групи, оснащені розвідкою БПЛА, антибатарейними радарами і тепловізорами на землі.

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Головнокомандувач ЗСУ повідомив також, що їхня діяльність не заборонена, додавши що “всі знаходяться там”.

“Що стосується радарних комплексів контрснайперських, то ми таке питання розглядаємо. Але знову ж таки буквально на минулому тижні ми це питання вивчали. І ті комплексі, принаймні, які ми розглядали, скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють. Тобто на сьогодні вести мову про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби, то ми мови такої не ведемо. Але все, що можна застосувати, усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, всі повністю”, — додав Залужний.

Додамо

Залужний також заявив, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії наразі є і зберігатиметься надалі.



