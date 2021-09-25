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"ЗСУ мають готуватися": Залужний заявив, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається

Київ • УНН

 • 22346 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Загроза повномасштабної агресії з боку Росії є і зберігатиметься надалі. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

“Я завжди про це кажу з моменту мого вступу на цю посаду. Тому що ця загроза повномасштабної агресії — вона є, вона була. І, на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона й буде далі. Відповідно наше завдання як ЗСУ — не чекати „манни небесної“, ми маємо до цього готуватися”, — наголосив Залужний.

Він додав, що з цією метою проводяться комплекси навчань, зокрема і з залученням західних партнерів, членів НАТО.

“Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажемо так, було менше бажань такий сценарій реалізовувати”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Деталі

При цьому він заявив, що наразі розглядається тільки один варіант повернення окупованих територій Донбасу — дипломатичний.

“Станом на сьогодні, окрім дипломатичного шляху, вирішення цієї проблеми немає. Але ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися у тому числі до наступальних дій, щоб бути готовими для того, щоб силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію. Але це питання часу, підготовки, ну і відповідно грошей також”, — сказав Залужний.

Нагадаємо

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема — повномасштабного вторгнення.

Контекст

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про “повне та всеосяжне припинення вогню”, яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу — і останнім часом дедалі частіше — зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 — поранені.

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