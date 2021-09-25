"ВСУ должны готовиться": Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 11196 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 41947 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135036 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152742 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124348 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120763 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157191 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124890 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168994 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143569 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 77538 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 61844 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 48151 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 54341 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 68119 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 152744 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157192 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316213 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 282981 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 135040 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127578 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168996 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124338 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124199 просмотра
Актуальное
"ВСУ должны готовиться": Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется

"ВСУ должны готовиться": Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется

Киев  •  УНН

 • 22339 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

“Я всегда об этом говорю с момента моего вступления в эту должность. Потому что эта угроза полномасштабной агрессии — она есть, она была. И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно, наша задача как ВСУ — не ждать „манны небесной“, мы к этому должны готовиться”, — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что с этой целью проводятся комплексы учений, в том числе с привлечением западных партнеров, НАТО.

“Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать”, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Детали

При этом он заявил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса — дипломатический.

“По состоянию на сегодня, кроме дипломатического пути, решения этой проблемы нет. Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться в том числе к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию. Но это вопрос времени, подготовки, ну и соответственно денег тоже”, — сказал Залужный.

Напомним

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.

Контекст

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”

С 00:01 27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о “полном и всеобъемлющее прекращение огня”, которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами. Эти силы нарушают ее, как и все предыдущие такие договоренности, практически ежедневно, в результате чего украинские военные время от времени — и в последнее время все чаще — получают ранения или и погибают.

По данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе состоянию на 27 июля 2021 зафиксировали 1995 обстрелов, погибли 45 военных, 163 — ранены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы