"ВСУ должны готовиться": Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется

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“Я всегда об этом говорю с момента моего вступления в эту должность. Потому что эта угроза полномасштабной агрессии — она есть, она была. И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно, наша задача как ВСУ — не ждать „манны небесной“, мы к этому должны готовиться”, — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что с этой целью проводятся комплексы учений, в том числе с привлечением западных партнеров, НАТО.

“Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать”, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Детали

При этом он заявил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса — дипломатический.

“По состоянию на сегодня, кроме дипломатического пути, решения этой проблемы нет. Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться в том числе к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию. Но это вопрос времени, подготовки, ну и соответственно денег тоже”, — сказал Залужный.

Напомним

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.

Контекст

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

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С 00:01 27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о “полном и всеобъемлющее прекращение огня”, которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами. Эти силы нарушают ее, как и все предыдущие такие договоренности, практически ежедневно, в результате чего украинские военные время от времени — и в последнее время все чаще — получают ранения или и погибают.

По данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе состоянию на 27 июля 2021 зафиксировали 1995 обстрелов, погибли 45 военных, 163 — ранены.