Украина запретила ввоз книг из России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания официально запретил ввозить в Украину всю издательскую продукцию из России из-за ее вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкомтелерадио.
Детали
"Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства", — говорится в сообщении.
Решение было принято в начале марта из-за широкомасштабного военного вторжения РФ в Украину. Таким образом хотят не допустить культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев.
Напомним
Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.