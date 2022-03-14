Украина запретила ввоз книг из России

Детали

"Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства", — говорится в сообщении.

Решение было принято в начале марта из-за широкомасштабного военного вторжения РФ в Украину. Таким образом хотят не допустить культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев.

Напомним

Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.