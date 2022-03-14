Україна заборонила ввезення книг з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення офіційно заборонив ввозити в Україну всю видавничу продукцію з Росії через її вторгнення на українську територію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Держкомтелерадіо.
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"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства", — ідеться у повідомленні.
Рішення було ухвалено на початку березня через широкомасштабне військове вторгнення РФ в Україну. У такий спосіб хочуть не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців.
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