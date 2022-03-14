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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3033 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна заборонила ввезення книг з Росії

Україна заборонила ввезення книг з Росії

Київ • УНН

 • 91579 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення офіційно заборонив ввозити в Україну всю видавничу продукцію з Росії через її вторгнення на українську територію. Про це повідомляє УНН із посиланням  на Facebook Держкомтелерадіо.

Деталі

"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства", — ідеться у повідомленні.

Рішення було ухвалено на початку березня через широкомасштабне військове вторгнення РФ в Україну. У такий спосіб хочуть не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо

Академія наук Польщі висунула українського письменника та громадського активіста Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Українські Національні Новини

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