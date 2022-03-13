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Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Киев • УНН

 • 163480 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт комитета литературоведческих наук Польской академии наук.

Цитата

"Жадан — один из величайших поэтов Украины, замечательный прозаик, переведенный и отмеченный в мире, — по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной мере говорит и думает словами Жадана, к ним прислушивается. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", - говорится в сообщении.

Напомним

В 2021 году Нобелевскую премию по литературеполучилбританский писатель занзібарського происхождения Абдулразак Гурна.

Украинские Национальные Новости

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