Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

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"Жадан — один из величайших поэтов Украины, замечательный прозаик, переведенный и отмеченный в мире, — по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной мере говорит и думает словами Жадана, к ним прислушивается. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", - говорится в сообщении.

Напомним

В 2021 году Нобелевскую премию по литературеполучилбританский писатель занзібарського происхождения Абдулразак Гурна.