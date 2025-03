Присуджено Нобелівську премію з літератури: деталі

Деталі

Нобелівська премія з літератури 2021 року присуджена романістові Абдулразаку Гурнаху “за безкомпромісне і жалісливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженця в умовах сильної різниці між культурами і континентами”.

Лауреат Нобелівської премії Абдулразак Гурни народився у 1948 році і виріс на острові Занзібар, але в кінці 1960-х років прибув до Англії як біженець. До недавнього виходу на пенсію він був професором англійської мови і постколоніальної літератури у Кентському університеті, Кентербері.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents .” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Раніше

У 2020 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк. Нагороду їй присудили “за влучну поетичну інтонацію і вміння трансформувати індивідуальний досвід в універсальний”.

Нобелівська премія-2021

У нинішньому році Нобелівський тиждень почалася 4 жовтня, у понеділок: були оголошені лауреати премії з фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян, чиї роботи дозволили вченим зрозуміти, як ініціюються нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього, і використовувати знання для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

5 жовтня було оголошено про присудження половини Нобелівської премії з фізики за роботи по моделюванню клімату Землі (німцеві Клаусу Хассельманну і американцеві Сюкуро Манабе), і другої половини “за відкриття того, як безладність і флуктуації взаємодіють в фізичних системах — у масштабах від атомних до планетарних” (італійцеві Джорджо Парізі).

6 жовтня премію з хімії присудили Беньяміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.