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Присуждена Нобелевская премия по литературе: детали

Присуждена Нобелевская премия по литературе: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе: им стал британский писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна, пишет УНН со ссылкой на релиз Нобелевского комитета.

Детали

Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена романисту Абдулразаку Гурнаху “за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в условиях сильной разницы между культурами и континентами”.

Лауреат Нобелевской премии Абдулразак Гурнах родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, но в конце 1960-х годов прибыл в Англию в качестве беженца. До недавнего выхода на пенсию он был профессором английского языка и постколониальной литературы в Кентском университете, Кентербери.

BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Ранее

В 2020 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Награду ей присудили “за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный”.

Нобелевская премия-2021

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе), и второй половины “за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных” (итальянцу Джорджо Паризи).

6 октября премию по химии присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа.

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