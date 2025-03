Присуждена Нобелевская премия по литературе: детали

Детали

Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена романисту Абдулразаку Гурнаху “за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в условиях сильной разницы между культурами и континентами”.

Лауреат Нобелевской премии Абдулразак Гурнах родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, но в конце 1960-х годов прибыл в Англию в качестве беженца. До недавнего выхода на пенсию он был профессором английского языка и постколониальной литературы в Кентском университете, Кентербери.

Ранее

В 2020 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Награду ей присудили “за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный”.

Нобелевская премия-2021

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе), и второй половины “за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных” (итальянцу Джорджо Паризи).

6 октября премию по химии присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа.