Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Академія наук Польщі висунула українського письменника та громадського активіста Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт комітету літературознавчих наук польської Академії наук.
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"Жадан — один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, — на нашу думку, лауреат Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У 2021 році Нобелівську премію з літератури отримав британський письменник занзібарського походження Абдулразак Гурна.