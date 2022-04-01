Украина арестовала 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Цитата

“По заявлению ANTONOV Company наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле”, - говорится в сообщении.

Добавим

30 марта Великобритания усилила санкции в отношении российских олигархов и запретила техническое обслуживание самолетов и кораблей, которые принадлежат гражданам российской федерации из санкционного списка или их предприятиям.



