Украина арестовала 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Святошинский районный суд города Киева наложил арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов". Об этом сообщает юридическая компания “Ильяшев и партнеры”, которая представляет интересы госпредприятия Украины ANTONOV Company, пишет УНН.
Цитата
“По заявлению ANTONOV Company наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле”, - говорится в сообщении.
Добавим
30 марта Великобритания усилила санкции в отношении российских олигархов и запретила техническое обслуживание самолетов и кораблей, которые принадлежат гражданам российской федерации из санкционного списка или их предприятиям.