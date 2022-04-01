Україна заарештувала 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Святошинський районний суд міста Києва наклав арешт на 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" у межах кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Про це повідомляє юридична компанія “Ілляшев та партнери”, яка представляє інтереси держпідприємства України ANTONOV Company, пише УНН.
Цитата
“За заявою ANTONOV Company накладено арешт на 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії. Ilyashev & Partners представляють інтереси стратегічного держпідприємства України у цій справі”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
30 березня Велика Британія посилила санкції щодо російських олігархів та заборонила технічне обслуговування літаків і кораблів, які належать громадянам російської федерації з санкційного списку або їх підприємствам.