Україна заарештувала 12 літаків "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр"

Цитата

“За заявою ANTONOV Company накладено арешт на 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії. Ilyashev & Partners представляють інтереси стратегічного держпідприємства України у цій справі”, – йдеться в повідомленні.

Додамо

30 березня Велика Британія посилила санкції щодо російських олігархів та заборонила технічне обслуговування літаків і кораблів, які належать громадянам російської федерації з санкційного списку або їх підприємствам.



