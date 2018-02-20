Украина за год не купила у России ни одного литра водки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В 2017 году Украина не закупила у РФ ни одного литра водки. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В то же время экспорт украинской водки в России в прошлом году составил всего 8 литров продукции, что эквивалентно 100 долл.
Наряду с этим, в течение прошлого года Украина экспортировала в страны ЕС водки на 13,5 млн дол. Самым большим ценителем украинской водки среди стран ЕС была Латвия — в 2017 году Украина поставила латвийцам водки почти на 5,8 млн долл.
Всего в 2017 году экспорт украинской водки составлял почти 51,7 млн долл.
Как сообщал УНН, украинская водка (официальных производителей) соответствует мировым стандартам качества. Это отмечают отечественные эксперты. Поэтому, как рассказал УНН директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, переплачивать за иностранную водку нет никакого смысла.
“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.
В целом именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — рассказал он.