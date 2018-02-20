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Україна за рік не купила у Росії жодного літра горілки

Україна за рік не купила у Росії жодного літра горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У 2017 році Україна не купила у РФ жодного літра горілки. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Водночас експорт української горілки до Росії минулого року становив всього 8 літрів продукції, що еквівалентно 100 дол. Поряд із цим, протягом минулого року Україна експортувала до країн ЄС горілки на 13,5 млн дол. Найбільшим поціновувачем української оковитої серед країн ЄС була Латвія - у 2017 році Україна поставила латвійцям горілки майже на 5,8 млн дол.

Загалом у 2017 році експорт української горілки становив майже 51,7 млн дол.

Як повідомляв УНН, українська горілка (офіційних виробників) відповідає світовим стандартам якості. На цьому наголошують вітчизняні експерти. Тому, як розповів УНН директор по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, переплачувати за іноземну горілку немає ніякого сенсу.

"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то тут українська продукція посідає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.

У цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів він.

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