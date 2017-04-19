Украина с начала года больше всего запросов об экстрадиции направила России - ГПУ

“В 2017 году Украина направила 41 запрос о выдаче в иностранные государства”, — говорится в сообщении.

При этом в ГПУ уточнили, что России был направлен 21 запрос, Молдове и Кипру по три, Беларуси и Грузии - два.

Кроме того, по одному запросу Генпрокуратура направляла в Египет, Испанию, Италию, Колумбию, Нидерланды, ФРГ, Польшу, Венгрию, Францию ​​и Швейцарию.

“Удовлетворена выдача двух человек по запросам 2017 года, одно лицо фактически выдано”, — добавили в ГПУ.

В Украину было также экстрадировано семь правонарушителей по запросам 2015-2016 годов.

Как сообщал УНН, НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Александра Онищенко.