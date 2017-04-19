Украина с начала года больше всего запросов об экстрадиции направила России - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина больше всего обращалась с ходатайствами об экстрадиции правонарушителей в 2017 году к Российской Федерации. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
“В 2017 году Украина направила 41 запрос о выдаче в иностранные государства”, — говорится в сообщении.
При этом в ГПУ уточнили, что России был направлен 21 запрос, Молдове и Кипру по три, Беларуси и Грузии - два.
Кроме того, по одному запросу Генпрокуратура направляла в Египет, Испанию, Италию, Колумбию, Нидерланды, ФРГ, Польшу, Венгрию, Францию и Швейцарию.
“Удовлетворена выдача двух человек по запросам 2017 года, одно лицо фактически выдано”, — добавили в ГПУ.
В Украину было также экстрадировано семь правонарушителей по запросам 2015-2016 годов.
Как сообщал УНН, НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Александра Онищенко.