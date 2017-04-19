Україна з початку року найбільше запитів про екстрадицію направила Росії - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна найбільше зверталася з клопотаннями про екстрадицію правопорушників у 2017 році до Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
"У 2017 році Україна направила 41 запит про видачу правопорушників до іноземних держав", - йдеться у повідомленні.
При цьому в ГПУ уточнили, що Росії було направлено 21 запит, Молдові та Кіпру по три, Білорусі та Грузії по два.
Крім того, по одному запиту Генпрокуратура направляла в Єгипет, Іспанію, Італію, Колумбію, Нідерланди, ФРН, Польщу, Угорщину, Францію та Швейцарію.
"Задоволено видачу 2 осіб за запитами 2017 року, одну особу фактично видано", - додали у ГПУ.
В Україну було також екстрадовано сімох правопорушників за запитами 2015-2016 років.
Як повідомляв УНН, НАБУ направило до ГПУ документи для екстрадиції матері нардепа Олександра Онищенка.