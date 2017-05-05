Украина с начала года экспортировала меда на 37 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина в январе-марте 2017 экспортировала 21,9 тыс. тонн меда на общую сумму 36,9 млн долл., передает УНН со ссылкой пресс-службу Минагрополитики.
“В период с января по апрель 2017 Украина экспортировала 21,9 тыс. тонн меда на общую сумму 36,9 млн долл. США. Такие данные представила Государственная фискальная служба Украины”, — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, одним из крупнейших импортеров украинского меда в течение этого периода является США. В ведомстве уточнили, что экспорт меда в эту страну составил сумму в 12,6 млн долл. США, что составляет 34,03% от общего экспорта.
“Второе место по объему импортируемого меда заняла Германия (8,5 млн долл. США, 22,99%), третье место — Польша (3,7 млн долл. США, 9,97%)”, — добавили в министерстве .
Кроме того, сообщили в ведомстве, в течение отчетного периода Украина импортировала меда на 24 тыс. долл. США, или 6 тонн.
Напомним, в 2016 году 19 стран Европы покупали мед из Украины. В прошлом году лидерами по импорту украинского меда были Германия (18,482 тыс. тонн), Польша (10,920 тыс. тонн) и Франция (2,310 тыс. тонн).
За последние 5 лет мировой импорт украинского меда увеличился на 32% и продолжает расти.
Как сообщал УНН, 4 мая в Европарламенте проголосовали за расширение беспошлинных квот для Украины.