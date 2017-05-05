Україна з початку року експортувала меду на 37 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна протягом січня-березня 2017 року експортувала 21,9 тис. тонн меду на загальну суму 36,9 млн дол., передає УНН з посиланням прес-службу Мінагрополітики.
“У період із січня по квітень 2017 року Україна експортувала 21,9 тис. тонн меду на загальну суму 36,9 млн дол. США. Такі дані представила Державна фіскальна служба України”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, одним з найбільших імпортерів українського меду протягом цього періоду є США. У відомстві уточнили, що експорт меду в цю країну склав суму в 12,6 млн дол. США, що становить 34,03% від загального експорту.
“Друге місце за об’ємом імпортованого меду посіла Німеччина (8,5 млн дол. США, 22,99%), третє місце - Польща (3,7 млн дол. США, 9,97%)”, — додали у міністерстві.
Окрім того, поінформували у відомстві, протягом звітного періоду Україна імпортувала меду на 24 тис. дол. США, або 6 тонн.
Нагадаємо, у 2016 році 19 країн Європи купували мед з України. Минулого року лідерами з імпорту українського меду були Німеччина (18,482 тис. тонн), Польща (10,920 тис. тонн) та Франція (2,310 тис. тонн).
За останні 5 років світовий імпорт українського меду збільшився на 32% і продовжує зростати.
Як повідомляв УНН, 4 травня у Європарламенті проголосували за розширення безмитних квот для України.