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Україна з початку року експортувала меду на 37 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна протягом січня-березня 2017 року експортувала 21,9 тис. тонн меду на загальну суму 36,9 млн дол., передає УНН з посиланням прес-службу Мінагрополітики.

Україна з початку року експортувала меду на 37 млн дол.

“У період із січня по квітень 2017 року Україна експортувала 21,9 тис. тонн меду на загальну суму 36,9 млн дол. США. Такі дані представила Державна фіскальна служба України”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, одним з найбільших імпортерів українського меду протягом цього періоду є США. У відомстві уточнили, що експорт меду в цю країну склав суму в 12,6 млн дол. США, що становить 34,03% від загального експорту.

“Друге місце за об’ємом імпортованого меду посіла Німеччина (8,5 млн дол. США, 22,99%), третє місце - Польща (3,7 млн дол. США, 9,97%)”, — додали у міністерстві.

Окрім того, поінформували у відомстві, протягом звітного періоду Україна імпортувала меду на 24 тис. дол. США, або 6 тонн.

Нагадаємо, у 2016 році 19 країн Європи купували мед з України. Минулого року лідерами з імпорту українського меду були Німеччина (18,482 тис. тонн), Польща (10,920 тис. тонн) та Франція (2,310 тис. тонн).

За останні 5 років світовий імпорт українського меду збільшився на 32% і продовжує зростати.

Як повідомляв УНН, 4 травня у Європарламенті проголосували за розширення безмитних квот для України.

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