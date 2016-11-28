Украина приняла участие в саммите Всемирной лотерейной ассоциации

"В июне 2016 года компания "М.С.Л." была принята во Всемирную лотерейную ассоциацию, поэтому мы как полноправные члены, принимали участие и в саммите, и в Генеральной ассамблее при голосовании за все те вопросы, которые были связаны с дальнейшей работой всемирной лотерейной ассоциации. Украинский флаг появился среди других участников и это очень приятно", - сказал вице-президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгений Власенко.

В СМИ отмечается, что Всемирная лотерейная ассоциация это международное профессиональное объединение государственных лотерей, что представляет более чем 80 стран на пяти континентах. В настоящее время ассоциация насчитывает более 150 постоянных членов - национальный лотерейных операторов со всех континентов. Всемирная лотерейная ассоциация контролирует качество и порядок проведения лотерейных розыгрышей, препятствует возникновению и развитию нелегальных азартных игр.

На саммите обсуждались проблемы в работе лотерейных операторов и пути их решения.

Как сообщал УНН, оператор "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во Всемирной ассоциации лотерей.