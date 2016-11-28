Украина приняла участие в саммите Всемирной лотерейной ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Несколько недель назад в Сингапуре состоялся ежегодный лотерейный саммит Всемирной лотерейной ассоциации (The World Lottery Association), в котором впервые приняла участие украинская лотерейная компания, передает УНН со ссылкой на программу "Игра интересов".
"В июне 2016 года компания "М.С.Л." была принята во Всемирную лотерейную ассоциацию, поэтому мы как полноправные члены, принимали участие и в саммите, и в Генеральной ассамблее при голосовании за все те вопросы, которые были связаны с дальнейшей работой всемирной лотерейной ассоциации. Украинский флаг появился среди других участников и это очень приятно", - сказал вице-президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгений Власенко.
В СМИ отмечается, что Всемирная лотерейная ассоциация это международное профессиональное объединение государственных лотерей, что представляет более чем 80 стран на пяти континентах. В настоящее время ассоциация насчитывает более 150 постоянных членов - национальный лотерейных операторов со всех континентов. Всемирная лотерейная ассоциация контролирует качество и порядок проведения лотерейных розыгрышей, препятствует возникновению и развитию нелегальных азартных игр.
На саммите обсуждались проблемы в работе лотерейных операторов и пути их решения.
Как сообщал УНН, оператор "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во Всемирной ассоциации лотерей.