Україна взяла участь у саміті Всесвітньої лотерейної асоціації

“У червні 2016 року компанія „М.С.Л.“ була прийнята у Всесвітню лотерейну асоціацію, тому ми як повноправні члени, приймали участь і в саміті, і в Генеральній асамблеї при голосуванні за всі ті питання, які були пов’язані з подальшою роботою всесвітньої лотерейної асоціації. Український прапор з’явився серед інших учасників і це дуже приємно”, — сказав віце — президент оператора державних лотерей “М.С.Л.” Євген Власенко.

У ЗМІ зазначається, що Всесвітня лотерейна асоціація це міжнародне професійне об’єднання державних лотерей, що представляє більш ніж 80 країн на п’яти континентах. На даний час асоціація налічує понад 150 постійних членів — національний лотерейних операторів з усіх континентів. Світова лотерейна асоціація контролює якість і порядок проведення лотерейних розіграшів, перешкоджає виникненню і розвитку нелегальних азартних ігор.

На саміті обговорювали проблеми у роботі лотерейних операторів та шляхи їх вирішення.

Як повідомляв УНН, оператор “М.С.Л.” став єдиним представником України та СНД у всесвітній асоціації лотерей.