Украина уже не обязана покупать в РФ в этом году 4 млрд куб. м газа - Коболев

"От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий суд, это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году "бери или плати". То есть, стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" - это потенциальные сотни миллионов долларов", - подчеркнул он.

Коболев уточнил, что сейчас "Газпром" потерял возможность даже требовать со стороны "Нафтогаза" закупки в этом году 4 млрд куб.м газа.

"Мы не обязаны покупать эти 4 млрд куб. И это не наша вина, это действия "Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, духу отношений "клиент-поставщик", и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" много политических проблем в Европе", - отметил глава НАК.

Напомним, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Кроме того, суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.